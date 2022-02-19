الشعب العراقي يدفع فاتورة فشل حكومة الكاظمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، أكد اليوم السبت، أن حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها ليس لديها اي تصور غير الزيادات في الاسعار، مشدداً على أن الشعب يدفع فاتورة فشل الحكومة.

وقال الزيادي في حديث لوكالة العهد نيوز، إن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تسبب في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في العراق.

واضاف ان الحكومة الحالية ليست لديها اي تصور غير الزيادات في الاسعار وتحميل الشعب فاتورة فشلها الاقتصادي.

وأشار الزيادي، إلى أن تدهور القدرة الشرائية للمواطنين سببه تراجع قيمة الدينار العراقي، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون ضد المحتكرين والمضاربين بالأسعار./انتهى/

المصدر: العهد نيوز