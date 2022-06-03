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٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١٠:١١ م

بكازاخستان؛

فريق المصارعة الإيراني يحصد 10ميداليات بكأس تورليخانوف

فريق المصارعة الإيراني يحصد 10ميداليات بكأس تورليخانوف

حصد فريق المصارعة الإيراني 10 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بكأس تورليخانوف في كازاخستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حصل فريق المصارعة الوطني لدينا على 4 ميداليات ذهبية و 4 فضية و 2 برونزية كأبطال لمسابقات المصارعة الدولية لكأس تورليخانوف الكازاخستاني وترتيب الاتحاد العالمي.

وفي نهاية المسابقة التي أقيمت في ألماتي يومي 2 و 3 يونيو ، فاز بويا دادمرز، علي رضا نجاتي، محمد رضا كرايي، رامين طاهري بميداليات ذهبية بأوزان 55 و 60 و 72 و 87. وفاز كل من ناصربور وبجمان بشتام ومهدي فلاح وأمين مير زاده بميداليات فضية بأوزان 60 و 82 و 97 و 130 ، وحصل محمد رضا مختاري وعلي أكبر يوسفي على ميداليات برونزية في أوزان 77 و 130 كجم.

وفي ترتيب الفرق، جاء المنتخب الإيراني في المركز الأول برصيد 185 نقطة، تلته كازاخستان برصيد 165 نقطة وأوزبكستان بـ108 نقاط على التوالي.

/انتهى/

رمز الخبر 1924266
https://ar.mehrnews.com/news/1924266/

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