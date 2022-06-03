فريق المصارعة الإيراني يحصد 10ميداليات بكأس تورليخانوف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حصل فريق المصارعة الوطني لدينا على 4 ميداليات ذهبية و 4 فضية و 2 برونزية كأبطال لمسابقات المصارعة الدولية لكأس تورليخانوف الكازاخستاني وترتيب الاتحاد العالمي.

وفي نهاية المسابقة التي أقيمت في ألماتي يومي 2 و 3 يونيو ، فاز بويا دادمرز، علي رضا نجاتي، محمد رضا كرايي، رامين طاهري بميداليات ذهبية بأوزان 55 و 60 و 72 و 87. وفاز كل من ناصربور وبجمان بشتام ومهدي فلاح وأمين مير زاده بميداليات فضية بأوزان 60 و 82 و 97 و 130 ، وحصل محمد رضا مختاري وعلي أكبر يوسفي على ميداليات برونزية في أوزان 77 و 130 كجم.

وفي ترتيب الفرق، جاء المنتخب الإيراني في المركز الأول برصيد 185 نقطة، تلته كازاخستان برصيد 165 نقطة وأوزبكستان بـ108 نقاط على التوالي.

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