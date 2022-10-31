تحديد تشكيلية المنتخبات الوطنية للمصارعة الرومانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيشارك المنتخب الوطني لـ 6 دول منها إيران وصربيا وتركيا وأذربيجان وقيرغيزستان والمنتخب العالمي في منافسات بطولة العالم للمصارعة الرومانية في مجموعتين متكونة من 3 فرق.

وسيتأهل الفرق الأول من كل المجموعة إلى النهائيات، ويتأهل الفرق الثاني إلى مباراة التصنيف.

وسيتنافس المنتخب الايراني في هذه المنافسات مع منتخبي تركيا وقيرغيزستان، وسيواجه المنتخب التركي في المباراة الأولى يوم السبت 5 نوفمبر في تمام الساعة 10:00 صباحًا.

وستكون تشكيلية المنتخبات الوطنية المشاركة في هذه المنافسات للمنتخب الايراني على النحو التالي:

55 كجم: بويا دادمرز - مهدي جواهري

60 كجم: مهدي محسن نجاد - بويا ناصربور

63 كجم: إيمان محمدي - سعيد إسماعيلي

67 كجم: دانيال صحرابي - حجة رضائي

72 كجم: أمير عبدي - محمد رضا رستمي

77 كجم: محمد رضا مختاري - عارف حبيب اللهي

82 كجم: علي رضا محمدي - محمد حسين محمودي

87 كجم: أبو الفضل الشوباني - حميد رضا بادكان

97 كجم: مهدي بالي - محمد نصراتي

130 كجم: علي أكبر يوسفي - فردين هدايتي

/انتهى/