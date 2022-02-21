خطيب زاده: لایزال هناك طریق طویل للوصل الی الاتفاق/ لم نر الارادة الجادة والحقيقية من قبل الغرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطیب زاده: انه "لم نر لایزال هناك طریق طویل للوصل الی الاتفاق.

واضاف: "لم نر الارادة الجادة والحقيقية من قبل الغرب".

یتبع...