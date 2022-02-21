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٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٢:٢٠ م

في المؤتمر الصحفي؛

خطيب زاده: لایزال هناك طریق طویل للوصل الی الاتفاق/ لم نر الارادة الجادة والحقيقية من قبل الغرب

خطيب زاده: لایزال هناك طریق طویل للوصل الی الاتفاق/ لم نر الارادة الجادة والحقيقية من قبل الغرب

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطیب زادة، انه لا یزال هناك طريق طویل للوصول إلى نقطة الاتفاق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطیب زاده: انه "لم نر لایزال هناك طریق طویل للوصل الی الاتفاق.

واضاف: "لم نر الارادة الجادة والحقيقية من قبل الغرب".

یتبع...

رمز الخبر 1922091
https://ar.mehrnews.com/news/1922091/

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