المدلل يدعو لاشعال الأرض تحت أقدام الاحتلال الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، قال في تصريحٍ له، أن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون لهجمة شرسة، أبرزها الإهمال الطبي ونقص المستلزمات المعيشية والأسرى المرضى والإداريين.

واضاف المدلل:"قضية الأسرى تشغلنا جميعاً وهي قضية يجب أن تظل مشتعلة ولا ننسى أسرانا في السجون، الذين ينتفضون في السجون، لذا يجب أن لا نترك أسرانا وحدهم في مواجهة السجن.

ودعا المدلل، المستوى الرسمي لحمل قضية الأسرى المرضى والنساء لمحاكم الجنايات الدولية لتقديم الاحتلال للمحاكم، لافتاً إلى عدم وجود ما هو جديد بشأن ملف تبادل الأسرى.

وأشار المدلل إلى أن هذه الخطوة المتفردة قضت على آمال تحقيق مصالحة وطنية حقيقية.

وفي تعليقه على ملف الانتخابات، قال المدلل: "الانتخابات ليست المدخل الحقيقي لوحدة فلسطينية حقيقية، وإذا كنا نتحدث عن انتخابات، فنحن نتحدث عن انتخابات المجلس الوطني لتكون منظمة التحرير الفلسطينية هي المظلة التي يستظل بظلها الكل الفلسطيني"".

وأكد المدلل، على أن الكل الفلسطيني لديه إجماع لابد أن يكون هناك حوار وطني جاد من أجل وضع استراتيجية فلسطينية موحدة من أجل الخروج من الأزمات التي يعيشها الفلسطينيون، ودعم أهلنا في قطاع غزة، والضفة المحتلة، والقدس المحتلة والأراضي المحتلة 1948، ضد جرائم الاقتلاع والتطهير العرقي.

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