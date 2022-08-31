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٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٨:٠١ م

الرئيس الإيراني يهنئ الملك ورئيس الوزراء الماليزي بعيدهم الوطني

الرئيس الإيراني يهنئ الملك ورئيس الوزراء الماليزي بعيدهم الوطني

هنأ الرئيس الإيراني، حجة الإسلام ابراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، الملك ورئيس الوزراء الماليزي بالعيد الوطني في هذه البلاد.

وأفادة وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني، حجة الإسلام ابراهيم رئيسي، أرسل رسائل تهنئة إلى كل من الملك الماليزي عبد الله أحمد شاه، ورئيس الوزراء، إسماعيل صبري يعقوب، بمناسبة حلول العيد الوطني الماليزي.

وأكد الرئيس الإيراني في رسالته إلى الملك الماليزي على تعزيز التعاون بين بين البلدين في جميع المجالات وعبر عن أمله في أن يلعب تعميق العلاقات بين البلدين دورًا مهمًا في تأمين المصالح والوحدة والتضامن بين بلدينا.

أعرب الرئيس الإيراني في رسالته إلى رئيس الوزراء الماليزي عن رضاه عن الاتجاه المتنامي للعلاقات بين البلدين، معربًا عن أمله في توسع وتقوية علاقات الصداقة والأخوة في اتجاه يضمن مصالح الشعبين ووحدة الأمة الإسلامية وذلك في ضوء العلاقات الروابط الإسلامية والثقافية والاقتصادية والسياسية المشتركة.

/انتهى/

رمز الخبر 1926289
https://ar.mehrnews.com/news/1926289/

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