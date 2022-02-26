روسيا مستعدة للتنسيق مع كل القوى البناءة لتحقيق تسوية عاجلة للأزمة الأوكراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مصدر في الخارجية الروسية، ذكر اليوم السبت ان وزير الخارجية، سيرغي لافروف، تحدث بالهاتف، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وأضاف المصدر: "ناقش الوزيران خلال ذلك، الأحداث الأخيرة في أوكرانيا. من جانبه قال الوزير التركي إن المزيد من تصعيد التوتر العسكري ليس لمصلحة أحد، ودعا أوغلو إلى إنهاء العمليات العسكرية. وأكد الوزير أوغلو أيضا استعداد تركيا للوساطة في إجراء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، إذا رغبتا في ذلك".

وجاء في بيان الخارجية الروسية أن سيرغي لافروف أكد لتشاوش أوغلو استعداد روسيا للتنسيق الوثيق مع كل القوى البناءة لتحقيق تسوية عاجلة للمشكلة الأوكرانية.

وفي 24 فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لطلب من قادة جمهوريتي دونباس بخصوص المساعدة، وشدد بوتين على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، والهدف من هذه العملية هو نزع السلاح من هذه الدولة.

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