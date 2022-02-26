إيران تجدد تأكيدها على دعم وحدة وسيادة الأراضي السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، تخت روانجي، قال في كلمة له مساء أمس خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي إن التواجد غير الشرعي للقوات الأجنبية في مناطق من سورية والذي وفر ظروفا ملائمة للأنشطة الإرهابية يجب أن ينتهي فوراً، مضيفاً: “إن نقل الإرهابيين إلى دول أخرى يعرض الأمن والسلام الإقليمي والدولي للخطر”.

وأدان تخت روانجي قيام القوات الأجنبية المتواجدة بصورة غير شرعية في جزء من الأراضي السورية بسرقة الموارد الطبيعية للشعب السوري وخاصة النفط والمحاصيل الزراعية داعياً إلى الإلغاء الفوري للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه.

وشدد تخت روانجي على أن الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على سورية تعتبر انتهاكاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان داعياً مجلس الأمن إلى مساءلة الكيان الصهيوني إزاء هذه الأعمال العدوانية.

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