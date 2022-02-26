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٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٨:٣١ م

مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة:

إيران تجدد تأكيدها على دعم وحدة وسيادة الأراضي السورية

إيران تجدد تأكيدها على دعم وحدة وسيادة الأراضي السورية

جدد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي التأكيد على السياسة المبدئية لبلاده وثبات موقفها المتمثل بدعم وحدة وسيادة الأراضي السورية مشددا على أن الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية وفر الظروف الملائمة للأنشطة الارهابية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، تخت روانجي، قال في كلمة له مساء أمس خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي إن التواجد غير الشرعي للقوات الأجنبية في مناطق من سورية والذي وفر ظروفا ملائمة للأنشطة الإرهابية يجب أن ينتهي فوراً، مضيفاً: “إن نقل الإرهابيين إلى دول أخرى يعرض الأمن والسلام الإقليمي والدولي للخطر”.

وأدان تخت روانجي قيام القوات الأجنبية المتواجدة بصورة غير شرعية في جزء من الأراضي السورية بسرقة الموارد الطبيعية للشعب السوري وخاصة النفط والمحاصيل الزراعية داعياً إلى الإلغاء الفوري للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه.

وشدد تخت روانجي على أن الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على سورية تعتبر انتهاكاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان داعياً مجلس الأمن إلى مساءلة الكيان الصهيوني إزاء هذه الأعمال العدوانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1922224
https://ar.mehrnews.com/news/1922224/

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