إيران تدين جرائم الكيان الصهيوني / لنا الحق في الرد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وحمّل الكيان الصهيوني مسؤولية اغتيال المستشارين الإيرانيين في سوريا.

ووصف تخت روانجي خلال رسالة عمل الكيان الصهيوني لاستشهاد مستشاري إيران في سوريا بأنه عمل إجرامي وإرهابي، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة هذا العمل الاستفزازي والإجرامي بحزم ومحاسبة الكيان الصهيوني على أفعاله غير القانونية التي تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدولي .

وجدير بالذكر انه اعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في بيان عن استشهاد اثنين من كوادرها في سوريا وهما العقيد احسان كربلائي بور ومرتضى سعيد نجاد اثر العدوان الجوي الصهيوني على ضاحية دمشق صباح الاثنين 7 مارس 2022.

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