عقد الجلسة الخامسة من محاكمة متزعم جماعة 'النضال' الارهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقدت الیوم حبيب فرج الله كعب الجلسة الرابعة لمحاكمة متزعم حركة 'النضال' الارهابية الملقب بـ'حبيب أسيود'، بالعديد من الاتهامات ابرزها تشكيل وادارة زمرة ارهابية خططت ونفذت العديد من الانفجارات في محافظة خوزستان من بينها الهجوم على عرض عسكري أدى باستشهاد خمسة وعشرين شخصا واصابة اخرين عام الفين وتسعة عشر .

وقال نائب المدعي العام امین وزیري:"إدارة و تزعم حركة النظال العربي لتحرير الأهواز و التخطيط لعمليات إرهابية و تنفيذها و تخريب الأموال العامة تدل على أن يكون المتهم مفسدا في الأرض.

بالادلة شرح ممثل الادعاء العام عدد آخر من الاتهامات التي اعترف بها المتهم اسيود منها: اختطاف الخبراء الصينيين العاملين في ايران بهدف التأثير السلبي على العلاقات بين إيران و الصين / ترويج الفرق الوهابية في محافظة خوزستان و دعوة المواطنين لانضمامهم إلى الفرق الوهابية / تحريض المواطنين ضد الحكومة في فترة السيول التي اجتاحت خوزستان/ عقد جلسات المنظمة في الخارج منها الامارات / السعي لجذب النخب و الجامعيين إلى الحركة الإرهابية و كشف مقادير كثيرة من المتفجرات .

وبالتالي فإن لحركة النظال الارهابية علاقات بالجهاز الصهيوني و السعودي و دعم من جانب الغرب الذي يدعم الجماعات الإرهابية خاصة التي تعارض نظام الجمهورية الإسلامية الايرانية./انتهی/