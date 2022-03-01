طيران العدوان يشن 22 غارة على اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 127 خرقاً بينها تحليق طائرات تجسسية وحربية في أجواء الجبلية وحيس، و27 خرقاً بقصف مدفعي و89 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية باقم بمحافظة صعدة وغارة على الأجاشر قبالة نجران.

واستهدف طيران العدوان بـ 11 غارة مديرية حرض في محافظة حجة، وشن غارتين على مديرية الحزم بمحافظة الجوف.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب خمس غارات على مديريتي مدغل وصرواح، وغارتين على مديريتي الجوبة والوادي.

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