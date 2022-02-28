القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة تجسس أمريكية في محافظة حجة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع من طراز "سكان إيغل" (Scan Eagle)، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان: "تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع سكان إيغل Scan Eagle أمريكية الصنع، بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية حرض في محافظة حجة".

وكانت الدفاعات الجوية اليمنية قد أسقطت، يوم الجمعة الماضي، طائرة تجسس مقاتلة متطورة من طراز MQ1 أمريكية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي في أجواء محافظة الجوف.

يذكر أنّ طائرة "سكان إيغل" تمتاز بصغر حجمها قياساً بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما أنها مجهزة بكاميرا مراقبة من نوع Electro optical وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

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