تحالف العدوان يصعّد غاراته على المدن اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح سكان محليون بتعرض مديرية عَبْس في محافظة حَجة غرب اليمن لقصف جوي عنيف ومتواصل مع سماع دوي انفجارات كبيرة هزت المدينة، جراء سلسلة غارات جوية لمقاتلات التحالف السعودي الإماراتي.

واستهدفت مقاتلات التحالف المديرية بـ7 غارات جوية خلال الساعات الماضية، كما استهدفت مقاتلات التحالف السعودي بـ22 غارة جوية مديرية حرض الحدودية في حجة غرب اليمن، وطالت 3 غارات جوية مديريتي الجوبة والوادي في مأرب شمال شرق اليمن.

واستهدفت مقاتلات التحالف السعودي بغارتين جويتين مديرية باقم الحدودية في صعدة شمال اليمن، وبغارتين مديرية الحزم في الجوف شمال شرق اليمن، وبغارة جوية مديرية الصومعة في البيضاء وسط اليمن.

وفي الساحل الغربي، أفاد مصدر عسكري يمني برصد 120 خرقاً لقوات التحالف السعودي في الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومن بين الخروق غارة لطائرة تجسّس مقاتلة على حيس، وتحليق طائرات تجسسية في أجواء الجراحي وحيس، و33 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي، و67 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وفي صعدة الحدودية مع السعودية، أفاد مصدر محلي يمني بإصابة مواطنَين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في المحافظة.

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