استهداف واعتقال قادة الجهاد جنون احتلالي سيزيد من حدة المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الشيخ خضر عدنان إلى أن الاحتلال تمادى في استهداف شعبنا، واعتقل الشيخين المؤسسين بالجهاد خالد وهاني جرادات.

واعتبر الشيخ عدنان أن اعتقال الاحتلال للشيخ الجاغوب في بيتا استكمالاً لحلقة الباب الدوار بعد اعتقاله مؤخراً عند السلطة ودوره الريادي للدفاع عن جبل صبيح، موضحاً أن استمرار استهداف معقل الجهاد السيلة الحارثية جنون احتلالي سيزيد من حدة المقاومة منها.

ويشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" شن حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً كبيراً من كوادر وقادة حركة الجهاد الإسلامي في بلدتي السيلة الحارثية القريبة من جنين، وبلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وطالت هذه الاعتقالات الشيخين المؤسسين لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية هاني جرادات وخالد جرادات.

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