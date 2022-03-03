ايران تعلن استعدادها لمساعدة متضرري الأزمة الأوكرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيرانية أكد على ضرورة متابعة الحل السياسي لأزمة اوكرانيا، مشدداً على عدم فعالية الحرب في حل الأزمة.

وقال عبد اللهيان في هذا الصدد: "ان الحرب ليست طرقة للحل مضيفاً، الجمهورية الاسلامية الايرانية بذلت جهودها منذ الساعات الاولى للازمة، لحماية رعاياها ومساعدتهم في مناطق الازمة.

وأشار المسؤول الإيراني الى تشكيل لجنة خاصة بوزارة الخارجية الايرانية في سبيل الإسراع بتحسين الوضع الانساني للرعايا الايرانيين في أكرانيا. مثمنا جهود مورير في هذا الصدد مؤكدا الوقت نفسه على ايجاد حل سياسي للازمة.

عبد اللهيان: الهلان الأحمر الإيراني حاضراً لمد يد العون

وأكد وزير الخارجية الإيرانية استعداد الهلال الاحمر الايراني لتقديم المساعدات للمتضررين بهذه الازمة، داعيا الى تعزيز التعاون بين الهلال الاحمر والصليب الاحمر بهذا الشأن.

وعلى الجانب الآخر نوه عبد اللهيان الى الاوضاع الانسانية الصعبة في اليمن وافغانستان، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة ارسال المساعدات الانسانية الى هذين البلدين وخفض آلام شعبيهما.

و اشار رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر "بيتر مورير" الى مشاوراته مع المسؤولين الروس والاوكرانيين في مجال ارسال المساعدات الانسانية وتبادل جثث الجنود القتلى والوصول الى اسرى الحرب مؤكداً أن الاوضاع في اوكرانيا مازالت صعبة وحرجة.

ورحب مورير بتعاون الهلال الاحمر الايراني ومنظمة الصليب الاحمر الدولي، واكد على ارسال المساعدات الانسانية الى اليمن وافغانستان، مثمنا مساعدات الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب الافغاني خاصة استضافتها للمهاجرين الافغان.

وتم الاتفاق في ختام المحادثات الهاتفية على ان تتواجد فرق الاغاثة الطبية التابعة للهلال الاحمر الايراني الى جانب فرق الصليب الاحمر لمساعدة النازحين في النقاط الحدودية لاوكرانيا.

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