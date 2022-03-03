عبد اللهيان: الوصول لاتفاق يتطلب قراراً سياسياً من الأطراف الغربية/ 203 حالة وفاة بكورونا

عبد اللهيان: الوصول لاتفاق يتطلب قراراً سياسياً ورؤية واقعية من الأطراف الغربية

أكد وزير الخارجية الإيرانية "حسين أمير عبداللهيان" خلال محادثة هاتفية مع نظيره الصيني "وانغ_يي" أن "طهران قامت حتى الآن بمبادرات كثيرة لحل القضايا والآن الاتفاق يتطلب قراراً سياسياً ورؤية واقعية من لأطراف الغربية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيرانية "حسين امير عبد اللهيان" أجرى ماحادثة هاتفية مع نظيره الصيني لبحث آخر المستجدات.

وأكد عبد اللهيان خلال الاتصال أن استمرار التعاون الوثيق بين إيران والصين في فيينا وكذلك في عاصمتي البلدين مهم للغاية.

وتابع وزير الخارجية الإيرانية، من الضروري الآن العمل بجدية وسرعة من أجل تنفيذ برنامج التعاون وتنفيذ خطة 25 عاماً الشاملة...

في جنيف؛ غريب ابادي يؤكد أهمية مواصلة الجهود الدولية لدعم الحق الفلسطيني

اكد نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية ورئيس لجنة حقوق الانسان الايرانية "كاظم غريب ابادي" خلال مباحثاته اليوم الاربعاء في جنيف مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا السيدة "ناليدي باندور" على ضرورة مواصلة الجهود الدولية بهدف دعم واستيفاء حقوق الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن غريب ابادي، لفت خلال مباحثاته اليوم الاربعاء في جنيف مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا السيدة "ناليدي باندور"، الى وجود هواجس مشتركة بين ايران وهذا البلد فيما يخص تعزيز دور حقوق الانسان لمواجهة الارهاب والاجراءات القسرية الاحادية ومساعي بعض الدول الرامية الى تسييس موضوع حقوق الانسان واستغلاله كاداة لتمرير اجندادتها السياسية.

وثمّن غريب أبادي دور جنوب افريقيا ومواقفها المبدئية ازاء القرارات المسيسة في مجال حقوق الانسان ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ داعيا السيدة "باندور" الى الاستمرار بلادها في هذه المواقف الداعمة لايران...

الصحة الايرانية: تسجيل 203 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن تسجيل 203 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليوم الاربعاء، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 137 الفا و267 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 6 الفا و234 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و66 الفا و975 شخصا.

وأضافت أن 4 آلاف و66 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة...

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