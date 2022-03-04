ایران تشارك في معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شاركت اكثر من 60 شركة من 13 دولة في المعرض و يستمر اعماله حتى 5 آذار /مارس في مركز بغداد الدولي للمعارض.

وشاركت الشركات الايرانية في مجال المنتجات الدفاعية والأمن و الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة إلى جانب الطائرات بدون الطيار والرادارات و المروحيات والدبابات والمدروعات وأنظمة الدفاع الجوي وناقلات الأفراد والصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للطائرات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الملابس العسكرية والدعم.

وافتتح المعرض بحضور وزير الدفاع العراقي "جمعة عناد"، ورئيس هيئة التصنيع العسكرية "محمد صاحب الدراجي" وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي وكبار ضباط وزارتي الداخلية والدفاع.

وللمرة الخامسة شاركت وزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية الايرانية بنشاط وبشكل ملحوظ في معرض الدفاع العراقي من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات.

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