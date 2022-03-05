الوكالة لن تخضع لسيطرة أي دولة/ أجريت محادثات مثمرة في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بعد لقائه رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي في مؤتمر صحفي مشترك ظهر اليوم (السبت): ان هناك بعض القضايا المحددة التي لم يتم حلها منذ فترة طويلة وكان يجب توضيح أننا لم نحقق نجاحًا في هذا الصدد من قبل، لذلك حاولنا اتباع نهج عملي.

وشدد غروسي: "إذا لم تتفاعل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن القضايا المتبقية وقضايا الضمانات، فمن الصعب للغاية تصور والاعتقاد بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق شامل مثل الاتفاق النووي".

وقال إن "الطاقة النووية مهمة جدا لتنمية الدول، بما في ذلك إيران" ، مشيرا إلى أنه من المهم للغاية التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن التعاون في هذا المجال.

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "من أجل التحرك بشكل أسرع نحو المستقبل ودفع التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، نحن ملتزمون بالمضي قدمًا حتى يتمكن الشعب الإيراني أيضًا من التحرك نحو الازدهار".

ونوه غروسي إن عملنا لن يخضع لسيطرة أي دولة، ونركز على التعاون مع إيران بشكل احترافي.

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