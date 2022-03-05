مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي وصل طهران صباح اليوم (السبت) واستقبله مساعد رئيس المنظمة للشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية الايرانية بهروز كمالوندي.

ومن المقرر اين يلتقي رافائيل غروسي خلال زيارته لطهران مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

ويناقش المدير العام للوكالة الدولية مع المسؤولين الايرانيين قضايا الضمانات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحل القضايا المتبقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أحد الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق في فيينا وإحياء الاتفاق النووي.

وتعد هذه ثالث زيارة يقوم بها غروسي خلال الحكومة الـ13.

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