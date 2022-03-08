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٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٢:٥٧ م

الصحة الإيرانية:

تسجيل 144 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

تسجيل 144 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 144 حالة وفاة و 5841 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 138 الفا و260 شخصا، وأشارت الى تسجيل 5 الاف و841إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و 102 الفا و 159 شخصا.

وأضافت: "أن 3 آلاف و428 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة".

وتابعت: "ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و747 الفا و70 اشخاص لغاية الآن".

وأعلنت وزارة الصحة، بأن 47 مليونا و884 الفا و518 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1922434
https://ar.mehrnews.com/news/1922434/

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