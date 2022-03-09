إيران تشدد على تفعيل الطاقات لخلق استقرار مستديم في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني على حسابه في موقع تويتر ان تفعيل القدرات الإقليمية لخلق استقرار دائم ضروري لتطوير وتعزيز سياسة التعاون الإقليمي في الحكومة الـ13 .

وأضاف أن التوقيع على الوثيقة الخاصة بترتيبات إنشاء لجنة أمنية مشتركة بين حكومتي الجمهورية الإسلامية الايرانية وحكومة جمهورية أوزبكستان يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وجدير بالذكر انه غادر علي شمخاني طهران متوجها الى طشقند في زيارة تستغرق يومين، مساء يوم أمس بدعوة رسمية من نظيره الاوزبكي فيكور محمود اوف.

ويعد تحسين مستوى العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية من أهداف زيارة شمخاني إلى أوزبكستان.

بالإضافة إلى لقائه مع نظيره الأوزبكي، سيلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي مع كبار المسؤولين الأوزبكيين.

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