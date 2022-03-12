من هو جعفر الصدر وهل سیکون رئیس الوزراء القادم في العراق؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجری السيّد مقتدى الصدر مساء الخمیس مكالماتٌ هاتفية مع العديد من قادة الإطار التنسيقي وعلى رأسهم نوري المالكي، ولكن هذا ليس الحل ذو الاطروحة الكاملة، لن يكسر هذا الاتصال حدود التشنج والمناوشات بين الصدر والإطار، بل هنالك مُعظِلّة رئيس الوزراء القادم!

طرح السيّد مقتدى الصَّدر مرشحٍ توافقي للإطار وهو السيّد جعفر الصَّدر، ولکن من هو جعفر الصدر ؟

محمد جعفر هو نجل الوحيد للمرجع الديني محمد باقر الصدر، الذي أسس حزب الدعوة الإسلامي في العام 1957، وابن عم زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، ولد في مدينة النجف 7/9/ 1970 .. متزوج ولديه اربع بنات وولدين، حاصل على شهادة الماجستير في علم اجتماع المعرفة، الجامعة اللبنانية 1918، دبلوم عالي في علم الاجتماع الجامعة اللبنانية، 2012 .. الشهادة الجامعية في القانون والفقه المقارن، الجامعة الاسلامية لندن 2007 .. الدراسات الدينية في النجف وقم 2005 – 2007 .. يجيد اللغات العربي الانكليزي والفارسي .

كان عضو برلمان عام 2010. فاز بعضوية البرلمان العراقي للدورة 2010 ، ثم قدم استقالته من عضوية مجلس النواب في السابع عشر من شهر فبراير/شباط العام 2011، احتجاجًا على ما وصفه بـ "تردي الخدمات".

وقبل اسبوع صوت مجلس النواب العراقي، على تعيين جعفر بمنصب "سفير" في وزارة الخارجية العراقية .

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