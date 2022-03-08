بارزاني لن يتمكن من تمرير مرشحه للرئاسة وسيقاتل للحصول على كركوك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال البياتي، ان “الحزب الديمقراطي لم يقدم مرشحا معروفا في الوسط السياسية لمنصب رئاسة الجمهورية، وهذا الامر سيدفع الكثير من الأطراف السياسية الى عدم التصويت لصالحه”.

وأضاف ان “عدم تقديم شخصية معروفة قد تكون بداية للحصول على منصب كركوك عبر اتفاق في نهاية المطاف مع الاتحاد الوطني لمنحه رئاسة الجمهورية مقابل عدم المنافسة على منصب المحافظ”.

وبين ان “ذهاب الديمقراطي وتحالفه مع الكتلة الصدرية وتحالف السيادة، قد تكون الغاية منه دعم بارزاني من خلال الأغلبية العددية للحصول على كركوك، خصوصا ان القضاء قد عقد المشهد النفطي على بارزاني وبالتالي فأن الحزب المذكور قد يقاتل من اجل الحصول على المحافظة الغنية بالنفط”.

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