نائبة عن الإطار التنسیقي تتوقع حصول تفاهمات جديدة مع التيار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت البجاري، إن “جميع الأبواب مفتوحة بين الاطار والتيار لإعادة القرار الشيعي”، مشيرة الى ان “اتصال السيد مقتدى الصدر مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حمل انفراجة سياسية من الممكن أن تنهي أزمات العراق المتوالية وتفضي إلى تشكيل الحكومة المقبلة”.

وأشارت إلى أن “انفراجة قريبة تلوح بالافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة القادمة خصوصا وأن البلاد تمر بمرحلة عصيبة”.



وأجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اتصالات مع عدد من الأطراف السياسية بينهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مؤخرا لمناقشة بعض القضايا الهامة للبلد.

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