كتلة الصادقون تكشف عن طرح خمسة مرشحين لرئاسة الوزراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو كتلة الصادقون النائب محمد البلداوي، قال في تصريح صحفي، ان اجتماع قوى الاطار التنسيقي الذي عقد مساء امس الجمعة ناقش التطورات الجديدة على الساحة السياسية بعد الاتصالات التي اجرها زعيم التيار الصدري الأخيرة ودعوته للاجتماع بقوى الاطار المتعلقة بتشكيل الحكومة وانهاء حالة الانسداد السياسي، مرجحا ان يتم عقد الاجتماع يوم الاثنين المقبل .

وأرىف ان قوى الاطار التنسيقي والتيار الصدري توصلا الى ان يكون المرشح لرئاسة مجلس الوزراء هو تكليف من قبل المكون الشيعي حصرا حاله حال المكونين السني والكردي بالنسبة لمنصبي رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية.

وبين البلداوي ان الاطار التنسيقي والتيار الصدري طرحا عدة شخصيات ترواح عددهم بين الأربعة الى خمسة شخصيات الا ان ابرزهم واكثر مقبولية هما جعفر الصدر وقاسم الاعرجي، مشراً إلى ان الاتفاق على شخصية واحدة قد يتم خلال الاجتماع المرتقب بين الاطار والتيار.

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