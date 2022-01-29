الاتصالات بين الاطار والتيار لم تنقطع ومازالت متواصلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضو التحالف النائب رفيق الصالحي “من المستبعد جدا ان تتفرق قوى الاطار لكونها تحمل رؤية مشتركة وعامة فيما يخص المكون الشيعي من جهة ومستقبل العملية السياسية المقبلة من جهة أخرى”.

واضاف ان “الاتصالات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري مستمرة ولن تنقطع”، مبينا أن “التواصل بين هادي العامري والسيد مقتدى الصدر يجري بشكل منتظم لاجل تسوية الازمة بين الاطار والتيار”.

ورجح الصالحي أن “يتم حسم الخلاف بين الطرفين قبل انعقاد جلسة البرلمان وسيذهب البيت الشيعي متوحدا” .

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