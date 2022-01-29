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٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٢:٥٦ م

تحالف الفتح:

الاتصالات بين الاطار والتيار لم تنقطع ومازالت متواصلة

الاتصالات بين الاطار والتيار لم تنقطع ومازالت متواصلة

اكد عضو تحالف الفتح؛ السبت ان الاتصالات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لم تنقطع ومازالت مستمرة مرجحا ان يتم حسم الخلاف بين الطرفين قبل انعقاد جلسة البرلمان وسيذهب البيت الشيعي متوحدا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضو التحالف النائب رفيق الصالحي “من المستبعد جدا ان تتفرق قوى الاطار لكونها تحمل رؤية مشتركة وعامة فيما يخص المكون الشيعي من جهة ومستقبل العملية السياسية المقبلة من جهة أخرى”.

واضاف ان “الاتصالات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري مستمرة ولن تنقطع”، مبينا أن “التواصل بين هادي العامري والسيد مقتدى الصدر يجري بشكل منتظم لاجل تسوية الازمة بين الاطار والتيار”.
ورجح الصالحي أن “يتم حسم الخلاف بين الطرفين قبل انعقاد جلسة البرلمان وسيذهب البيت الشيعي متوحدا” .

/انتهى/

رمز الخبر 1921522
https://ar.mehrnews.com/news/1921522/

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