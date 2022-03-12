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١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٨:٥١ م

في جولة خامسة؛

وزير الخارجية العراقي يعلن استئناف المحادثات بين ايران والسعودية

وزير الخارجية العراقي يعلن استئناف المحادثات بين ايران والسعودية

اعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، عن استئناف الجولة الخامسة من المحادثات بين ايران والسعودية في العاصمة بغداد يوم الأربعاء المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قال خلال مؤتمر انطاليا أن الجولة الخامسة من المحادثات بين ايران والسعودية ستعقد يوم الاربعاء المقبل في العاصمة بغداد.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين امیر عبداللهیان، اعلن في وقت سابق ان بلاده ستشارك قريباً في الجولة القادمة من المفاوضات مع السعودية التي ستعقد في بغداد بجهود رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقيين.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد أعلن قبل ايام عن احتمال عقد الجولة الخامسة من المفاوضات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية./انتهى/

رمز الخبر 1922525
https://ar.mehrnews.com/news/1922525/

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