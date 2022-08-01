الرئيس الایرانی یهنئ نظيره السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، في رسالة تهنئة رئيس الاتحاد السويسري إيغناسيو كاسيس بذكرى اليوم الوطني للبلاده، معربا عن أمله في أن تقوم العلاقات بين البلدين على المصالح المشتركة وفي إطار خارطة الطريق المرسومة في مختلف المجالات وتتوسع على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي.

وأشار الرئيس الايراني أعتقد أن العلاقات التاريخية والديناميكية والودية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والاتحاد السويسري قد وفرت أرضية مناسبة لاستخدام قدر الإمكان من القدرات المختلفة في العلاقات بين البلدين.

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