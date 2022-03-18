إذا لم يفكك العراق قواعد الموساد/ فسنرد بالتأكيد مرة أخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الحرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف "من حقنا الطبيعي تدمير أي قاعدة ينطلق منها أي هجوم يستهدف أمن إيران، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا".

وقال إن السفير الإيراني في العراق أعلن عدة مرات أنه حذر إقليم كردستان العراق من وجود نفس مقرات الموساد التي تعرضت للهجوم، بالإضافة إلى مقرين آخرين.

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثورة الإسلامية: "الصهاينة أنفسهم أعلنوا أن طائراتهم المسيرة، التي وصلت إلى قاعدة في كرمانشاه، قدانطلقت من مقرهم في أربيل".

وقال شريف "إذا لم تتخذ السلطات العراقية إجراءات لتفكيك القواعد الصهيونية الأخرى في البلاد، بينما يتم استهداف أمننا من هذه المنطق ، فسنرد بالتأكيد على الصهاينة".

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