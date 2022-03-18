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١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١١:٢٤ ص

المتحدث باسم الحرس الثورة الإسلامية:

إذا لم يفكك العراق قواعد الموساد/ فسنرد بالتأكيد مرة أخرى

إذا لم يفكك العراق قواعد الموساد/ فسنرد بالتأكيد مرة أخرى

شدد المتحدث باسم الحرس الثورة الإسلامية على تحذيرات طهران المتكررة للمسؤولين الأكراد العراقيين بشأن عدة قواعد للموساد في المنطقة، قائلاً: "إذا لم يفعل العراق شيئًا لتفكيك هذه القواعد، فسترد إيران مرة أخرى على الصهاينة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الحرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف "من حقنا الطبيعي تدمير أي قاعدة ينطلق منها أي هجوم يستهدف أمن إيران، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا".

وقال إن السفير الإيراني في العراق أعلن عدة مرات أنه حذر إقليم كردستان العراق من وجود نفس مقرات الموساد التي تعرضت للهجوم، بالإضافة إلى مقرين آخرين.

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثورة الإسلامية: "الصهاينة أنفسهم أعلنوا أن طائراتهم المسيرة، التي وصلت إلى قاعدة في كرمانشاه، قدانطلقت من مقرهم في أربيل".

وقال شريف "إذا لم تتخذ السلطات العراقية إجراءات لتفكيك القواعد الصهيونية الأخرى في البلاد، بينما يتم استهداف أمننا من هذه المنطق ، فسنرد بالتأكيد على الصهاينة".

/انتهى/

رمز الخبر 1922623
https://ar.mehrnews.com/news/1922623/

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