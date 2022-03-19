مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وعمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار أمير عبد اللهيان إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين، وأعرب عن أمله في زيادة تطوير العلاقات الثنائية. كما أشاد وزير الخارجية الإيراني بالدور البناء والجدير بالثناء لسلطان عمان في حل بعض القضايا ومنها قضية السجناء الأمنيين.

وبدوره أعرب وزير خارجية سلطنة عمان عن ارتياحه وشكره لتصريحات واجراءات وزير الخارجية الإيراني بشأن القضايا المذكورة، مؤكدا على استمرار العلاقات الوثيقة والاتصالات بين الجانبين، معربا عن أمله في أن تنجز الخطوات النهائية بشأن مباحثات فيينا في أقرب وقت ممكن./انتهى/