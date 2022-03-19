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١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٨:٤٢ م

اليوم؛

مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وعمان

مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وعمان

أجرى وزير الخارجية الإيراني، مباحثات هاتفية، اليوم السبت، مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار أمير عبد اللهيان إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين، وأعرب عن أمله في زيادة تطوير العلاقات الثنائية. كما أشاد وزير الخارجية الإيراني بالدور البناء والجدير بالثناء لسلطان عمان في حل بعض القضايا ومنها قضية السجناء الأمنيين.

وبدوره أعرب وزير خارجية سلطنة عمان عن ارتياحه وشكره لتصريحات واجراءات وزير الخارجية الإيراني بشأن القضايا المذكورة، مؤكدا على استمرار العلاقات الوثيقة والاتصالات بين الجانبين، معربا عن أمله في أن تنجز الخطوات النهائية بشأن مباحثات فيينا في أقرب وقت ممكن./انتهى/

رمز الخبر 1922649
https://ar.mehrnews.com/news/1922649/

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