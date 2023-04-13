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١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١١:٣٣ ص

كنعاني:

إرث الشهيد سليماني واضح اليوم في وحدة جبهة المقاومة وملئ أيديهم

إرث الشهيد سليماني واضح اليوم في وحدة جبهة المقاومة وملئ أيديهم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: يمكن رؤية إرث الشهيد الحاج قاسم سليماني أكثر من أي وقت مضى في تحقيق الوحدة لجبهة المقاومة وملئ أيديهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كناني، كتب عبر حسابه الخاص على تويتر: "إرث شهيد القدس الفريق الحاج قاسم سليماني، يمكن رؤيته أكثر من أي وقت مضى في توحيد جبهة المقاومة، وملء أيديهم".

وفي إشارة إلى الصورة المهمة لاجتماع قادة المقاومة في لبنان قال وزير الخارجية: لا شك أن هذه الصور تحمل رسائل مختلفة للنظام الصهيوني وللشعب الفلسطيني.

وأكد الكناني: ميزان القوى تغير منذ فترة طويلة على حساب النظام الإسرائيلي المُصطنع ولصالح الشعب الفلسطيني.

وتُحيي الأمة الإسلامية يوم غد الجمعة، الموافق 22 رمضان، يوم القدس العالمي الذي انطلق بمبادرة من مُفجِر الثورة الإسلامية الإمام الخميني (ره)

واستشهد الفريق قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما، بعملية اغتيال جبانة في بغداد، بتاريخ 3 يناير 2020 .

/انتهى/

رمز الخبر 1932253

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