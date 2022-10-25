رئيسي: يجب أن يكون خلق فرص العمل هو الأولوية لجميع الاجهزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شكر رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي ، مساء اليوم الثلاثاء ، في اجتماع المجلس الأعلى للشغل ، جميع الاجهزة المعنية لما تبذله من جهود لتوفير فرص العمل ، مشيراً إلى أن خلق فرص العمل أمر ضروري للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج مؤكدا على إنشاء مجالس للعمل في المحافظات وتكليف المحافظين بمتابعة الأمور المتعلقة بخلق فرص العمل شخصيا.

وأشار رئيسي إلى أن التوظيف من أهم هواجس الأسر ، وأن البطالة من الأسباب الرئيسية للاضرار الاجتماعية ، وأكد على أولوية خلق فرص عمل للنساء المعيلات لأسرهن والخريجات.

واعتبر الرئيس الايراني التوجيه الصحيح للتسهيلات نحو خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة بانها النقطة المهمة اللاحقة وقال: ربط منظومات المعلومات والخدمات للاجهزة بما في ذلك منظومة البنوك بمنظومة الضمان الاجتماعي ، هو حل فعال لضمان الاتجاه الصحيح للموارد والتسهيلات نحو خلق فرص العمل ، وهو حل حقيقي ومستقر.

وأشار آية الله رئيسي ، إلى وجود مجالات خلق فرص العمل بدون تسهيلات ومن خلال التدريب على المهارات وتمكين الأفراد ، قائلاً: إن المنظمات الفنية والمهنية والمعاهد التابعة للتربية والتعليم تتحمل مسؤولية مهمة في هذا المجال.

وخاطب رئيسي المؤسسات المسؤولة ، مؤكداً أنها يجب أن توفر المزيد من الفرص لدور القطاع الخاص والتعاونيات في صنع القرار والتنفيذ والرقابة ، وأضاف: "الجماعات الشعبية وخاصة التنظيمات الجهادية لديها قدرات جيدة جداً في المنطقة في مجال خلق فرص العمل ، والتي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار."

واعتبر آية الله رئيسي خلق مليون فرصة عمل سنويًا بأنه حاجة البلاد والتزام قانوني ووعد حكومي ، وقال: للتعويض عن التأخيرات الموجودة بالفعل في هذا المجال ، يجب أن يكون خلق فرص العمل أولوية لجميع المؤسسات./انتهى/