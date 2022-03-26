في ذكرى العدوان على اليمن.. مسيرات حاشدة في صعدة انتصاراً للشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حمل المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية وصوراً للشهيد القائد حسين بدر الدين وقائد حركة أنصار الله عبد الملك بدر الدين الحوثي، إضافة إلى شعارات المناسبة، وردّدوا هتافات الحرية والصمود في وجه المعتدين.

وألقى محافظ محافظة صعدة محمد جابر عوض كلمة أكد فيها أنّ العدوان على اليمن "أعلن من أمريكا، أما بقية الدول فما هي إلا قفازات لتنفيذ المشروع الأمريكي"، معتبراً أنّ المسيرات الضخمة اليوم في مختلف الساحات اليمنية استفتاء وتأييد للقيادة وانتصار للشعب اليمني بعد ثماني سنوات من العدوان".

وأدان المحافظ جرائم العدوان على مدى ثماني سنوات الحصار على الشعب اليمني وإغلاق المنافذ والمطارات أمام المرضى واستهداف البنى التحتية لليمن.

وقال المنظّمون للمسيرات في صعدة، في بيان: "في يوم الصمود نؤكد أننا قادمون في العام الثامن، وأنّ القادم أقسى وأشد"، وأضافوا: "نبارك عمليات كسر الحصار على اليمن، وخطوات القيادة في ضرب منشآت العدو النفطية والحيوية حتى رفع حصاره الظالم".

ودعا البيان كل الأحرار إلى "النفير إلى جبهات الشرف والعزة جماعات وأفراداً للمشاركة في صناعة النصر"، كما دعا المعتدين إلى "وقف عدوانهم ورفع حصارهم وأخذ العبرة والعظة ممّا حدث لهم خلال السنوات الماضية".

وتابع: "إذا أراد المعتدي الخروج من المأزق فعليه رفع الحصار وإنهاء الاحتلال، ونؤكد موقفنا المبدئي من قضايا أمتنا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومحور الجهاد والمقاومة".

وأكد البيان أنّ "العدوان على اليمن هو عدوان أمريكي تنفّذه السعودية وبقية الدويلات والأنظمة العميلة، ومواجهتنا لهذا العدوان هو الخيار الصائب"، وأضاف: "نشدّ على أيدي المواطنين الأحرار في المحافظات المحتلة للتحرك لدحر الاحتلال وطرد مرتزقته في كل المناطق اليمنية".

وتوجّه المحتجّون "للأحرار والشرفاء في عدن وحضرموت وسقطرى وباقي المحافظات المحتلة بأننا على العهد والوعد بتحرير كل شبر من اليمن".

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