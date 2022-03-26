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٢٦‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٧:٣٨ م

في رسالة تهنئة؛

الرئيس الايراني يؤكد على توسيع العلاقات الايرانية البنغلاديشية

الرئيس الايراني يؤكد على توسيع العلاقات الايرانية البنغلاديشية

هنأ الرئيس الايراني في رسائل منفصلة رئيس بنغلاديش ورئيس الوزراء البنغلاديشي حلول العيد الوطني لهذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني سيد إبراهيم رئيسي رئيس بنغلاديش محمد عبد الحميد و رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة واجد العيد الوطني لبلدهم في رسالتين منفصلتين.

وأعرب الرئيس الايراني، مخاطبا نظيره البنغلاديشي، عن ارتياحه للعلاقات الطيبة والأخوية، مضيفا: "أتمنى بفضل تعاطف وتعاون مسؤولي البلدين وعلاقات الصداقة، نضمن التعاون الوثيق ومصالح الطرفين.

وفي رسالة التهنئة التي وجهها إلى رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخ حسينة واجد ، أعرب الرئيس الايراني عن أمله في أن نشهد في ضوء جهود المسؤولين في البلدين تطورًا وتعمقًا للعلاقات في جميع المجالات التي تهم البلدين وتخدم المصالح المشتركة للشعبين.

/انتهى/

رمز الخبر 1922760
https://ar.mehrnews.com/news/1922760/

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