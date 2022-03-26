الرئيس الايراني يؤكد على توسيع العلاقات الايرانية البنغلاديشية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني سيد إبراهيم رئيسي رئيس بنغلاديش محمد عبد الحميد و رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة واجد العيد الوطني لبلدهم في رسالتين منفصلتين.

وأعرب الرئيس الايراني، مخاطبا نظيره البنغلاديشي، عن ارتياحه للعلاقات الطيبة والأخوية، مضيفا: "أتمنى بفضل تعاطف وتعاون مسؤولي البلدين وعلاقات الصداقة، نضمن التعاون الوثيق ومصالح الطرفين.

وفي رسالة التهنئة التي وجهها إلى رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخ حسينة واجد ، أعرب الرئيس الايراني عن أمله في أن نشهد في ضوء جهود المسؤولين في البلدين تطورًا وتعمقًا للعلاقات في جميع المجالات التي تهم البلدين وتخدم المصالح المشتركة للشعبين.

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