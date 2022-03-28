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٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٦:١٢ م

خلال تفقده وحدات الدفاع الجوي الإيرانية:

صباحي فرد: العدو لا يجرؤ على التفكير بمهاجمة سماء ايران

صباحي فرد: العدو لا يجرؤ على التفكير بمهاجمة سماء ايران

أكد قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني، العميد عليرضا صباحي فرد اليوم الاثنين ان عدم تجرؤ الأعداء على التفكير بمهاجمة سماء ايران هو نتاج الاقتدار الوطني وجهود الخبراء والمتخصصين المحليين المخلصين وانتاج المعدات المحلية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني، العميد صباحي فرد قال الیوم الاثنین، خلال تفقده مواقع ووحدات لمنطقة الدفاع الجوي بجنوب البلاد، إن عدم تجرؤ الأعداء على التفكير بمهاجمة سماء إيران هو نتاج الاقتدار الوطني، ونابع عن جهود الخبراء والمتخصصين المحليين المخلصين وانتاج المعدات المحلية.

واعتبر المعلومات والعمليات فعالة في زيادة القدرة القتالية، مضیفاً: "ننتج حاليا مكونات الانظمة الدفاعية دون الاعتماد على دول أخرى ولا مشكلة في هذا الصدد".

وأشار قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني، إلى ان منطقة الدفاع الجوي بجنوب البلاد، من أكثر مناطق الدفاع الجوي حساسية لظروفها الخاصة.

/انتهى/

رمز الخبر 1922789
https://ar.mehrnews.com/news/1922789/

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