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٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٩:١٠ م

في تغريدة؛

الحكيم يدعو القوى السياسية إلى تجميد الخلافات والاتفاق على برنامج حكومي وطني

الحكيم يدعو القوى السياسية إلى تجميد الخلافات والاتفاق على برنامج حكومي وطني

دعا رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الإثنين، القوى السياسية إلى تجميد الخلافات الحالية والاتفاق على برنامج حكومي وطني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، قال اليوم الإثنين، في تغريدة له: "إن حالة الإنسداد السياسي الخانق التي يعيشها العراق ستنعكس سلباً على المواطن، بدءا من عدم إمكانية الحكومة على تقديم قانون الموازنة”.

ووجه الحكيم، دعوة للمخلصين من القوى السياسية كافة إلى تكثيف لقاءاتهم للإتفاق على برنامج حكومي واضح المعالم، وصياغة أولويات المرحلة المقبلة، وكيفية معالجة الأزمات الكبرى، لا سيما الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، وتجميد الخلافات الحالية، ريثما ينتج برنامج حكومي وطني، تكون المشاركة في الحكومة القادمة على أساسه مع تأكيدنا على عدم المشاركة فيها.

/انتهى/

رمز الخبر 1922792
https://ar.mehrnews.com/news/1922792/

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