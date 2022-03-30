تسجيل 49 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفي بيانها اليومي حول اخر حصيلة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، سجلت الصحة الايرانية الفين و987 اصابة جديدة، حسب نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس لغاية اليوم الاربعاء؛ وبذلك فقد ارتفع مجموع المصابين في ايران الى 7 ملايين و159 الفا و733 شخصا.

كما لفت البيان الى تعافي 6 ملايين و868 الفا و435 شخصا من فيروس كورونا في البلاد.

وعن التطعيم العام ضد الجائحة، اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما يبلغ 146 مليون و884 الفا و643 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد اليوم.

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