تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا وتوزيع أكثر من 100 مليون جرعة لقاح

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الصحة الايرانية قالت خلال بيانها اليومي حول اخر حصيلة انتشار فيروس كورونا في البلاد: "ان الفحوصات التي اجريت منذ امس لغاية اليوم الخميس، سجلت 3 الاف و839 اصابة جديدة؛ ليرتفع اجالي عدد المصابين بهذا الفيروس الوبائي الى 6 ملايين و125 الفا و596 شخصا.

وفي نفس الوقت أشار البيان إلى تعافي 5 ملايين و901 اف و532 شخصا من بين المصابين بمرض كورونا في ايران، لحد اليوم.

وفيما يتعلق بالتطعيم فقد أكد البيان أنه تم توزيع 106 ملايين و621 الفا و650 جرعة، من انواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على صعيد البلاد، لحد الان.

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