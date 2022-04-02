الصين: سنواصل تطوير التجارة مع روسيا دون أن نلتف على العقوبات الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الصينية، وانغ لوتونغ، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن الصين لا تعتزم اتخاذ أي خطوات خاصة للالتفاف على العقوبات الغربية ضد روسيا، وستواصل بكين تطوير العلاقات التجارية التقليدية مع روسيا ودول أخرى.

وأضاف: "لن نفعل أي شيء على وجه التحديد للالتفاف على العقوبات الأمريكية والغربية ضد روسيا".

وفي الوقت نفسه، قال إن "التعاون الاقتصادي الطبيعي للصين مع الدول الأخرى يجب ألا يتأثر"، مشيرا إلى أن أوروبا تواصل التجارة مع روسيا، وبالتالي فإن العقوبات "يجب ألا تؤثر على العلاقات التجارية الطبيعية للصين مع موسكو".

وأشار الدبلوماسي إلى أن "الصين ليست طرفا في النزاع في أوكرانيا"، وتلعب دورا مهما في تنمية التجارة العالمية، وبالتالي فهي تعارض باستمرار استخدام العقوبات.

هذا وقد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق خلال قمة جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الأوروبي: "نتوقع من الصين، بصفتها عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ... أن تأخذ على عاتقها المسؤولية لإنهاء الحرب ودفع روسيا إلى العودة لمحادثات السلام لايجاد حل".

وأضافت في مؤتمر صحفي عقب القمة، أن المشاركين الأوروبيين حذروا الصينيين من أن أي دعم لروسيا في النزاع الأوكراني "سيؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بسمعة الصين" في أوروبا.

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