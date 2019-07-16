المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: لا بديل للاتفاق النووي

واضاف كانغ خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء، ان تنفيذ الاتفاق النووي بصورة شاملة ومؤثرة يشكل السبيل الحقيقي والفاعل الوحيد لتسوية القضية النووية الايرانية وخفض التوترات في المنطقة.

وتابع : يتعيّن حل القضية النووية الايرانية في اطار آلية الاتفاق النووي الشامل؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان حصول الاطمئنان بشان تحقيق الحقوق والتعهدات الشاملة في اطار الاتفاق النووي يشكل امرا مصيريا في سياق الحفاظ على هذا الاتفاق.

وشدد الدبلوماسي الصيني على ان امريكا هي من بدأ التوترات واثار الازمات في المنطقة؛ مبينا ان واشنطن مطالبة باحترام مطالب المجتمع الدولي والتخلّي عن اجراءاتها الخاطئة مثل سياسة الضغوط القصوى ضد ايران.

كما طالب المتحدث باسم الخارجية الصينية، الولايات المتحدة بعدم عرقلة مسار تنفيذ الاتفاق النووي، واتاحة الظروف المواتية لحل القضية النووية الايرانية سياسيا ودبلوماسيا.ش