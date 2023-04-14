وزير الدفاع الصيني يزور روسيا لبحث آفاق التعاون العسكري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوزارة: "هذه هي أول رحلة خارجية لوزير الخارجية الصيني منذ توليه منصبه في آذار/مارس الماضي"، ومن المقرر إجراء مباحثات ثنائية مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حول "آفاق التعاون الثنائي في مجال الدفاع"، إضافة إلى "قضايا الأمن العالمي والإقليمي".

وأضاف البيان أنّ الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة وزير الدفاع الروسي.

ووفق البيان، سيُجري وزير الدفاع الصيني محادثات مع قيادات الجيش الروسي، إضافة إلى زيارة عدد من المؤسسات العسكرية الروسية.

وفي وقت سابق اليوم، ردّ وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، في مؤتمر صحافي مشترك في بكين، اليوم الجمعة، على نظيرته الألمانية أنالينا بربوك، قائلاً إنّ "الصين لن تبيع أي أسلحة إلى أطراف متورطة في الصراع بأوكرانيا"، مضيفاً أنّ "الصين تتبنى موقفاً مسؤولاً فيما يتعلّق بتصدير المعدات العسكرية".

وكانت الصين قد أعلنت، في 12 آذار/مارس الماضي، تعيين وزير جديد للدفاع هو الجنرال لي شانغفو، الذي تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليه، ما يُشكّل مواجهةً مُحتملة إذا اجتمع بوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، وفق وكالة "بلومبرغ" الأميركية.

يذكر أنّ الرئيس الصيني شي جين بينغ زار روسيا في 20 آذار/مارس الماضي، وأكّد فور وصوله إلى موسكو أنّ بلاده "مستعدة للوقوف إلى جانب روسيا لحماية القانون الدولي وتنمية العلاقات معها".

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