رئيسي: إيران تعلن استعدادها لمساعدة قطر لاستضافة كأس عالم أفضل وأكثر تألقًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني سيد ابراهيم رئيسي نظيره القطري الشيخ حمد بن تميم آل ثاني خلال اتصال هاتفي بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال رئيسي يمكن لطهران والدوحة أن تخطو خطوات فعالة نحو مصالح البلدين وترسيخ الاستقرار والأمن في المنطقة من خلال تفعيل كل قدرات التعاون، مضيفا سيتم اتخاذ قرارات رئيسية من أجل زيادة تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس الايراني عن ارتياحه لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، وتمنى لقطر التوفيق في إقامة هذا الحدث الرياضي المهم، مشيراً إلى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة لاستضافة مباريات المونديال في جزيرة كيش على أفضل وجه او الجزر القريبة من قطر ونحن على ثقة من أنه مع التخطيط الذي تم القيام به، سيشهد العالم ألعابًا لا تُنسى.

ومن جانبه أكد أمير قطر أن بلاده ملتزمة التزاما كاملا بمواصلة تطوير العلاقات مع طهران بعد مفاوضات طويلة بين البلدين في الدوحة. مضيفا ان زيارة الرئيس الايراني الى قطر تلعب دوراً مهماً لتطوير العلاقات الأخوية والمتينة بين البلدين.

وأعرب امير قطر عن ارتياحه لمشاركة المنتخب الإيراني لكرة القدم في المونديال، مضيفا في هذه البطولة سنرحب بإخواننا جيدا، والمجموعة التي يتواجد فيها المنتخب الإيراني هي مجموعة ملحمية، وسنرى بالتأكيد ألعابًا ممتعة.

وأشار أمير قطر: فيما يتعلق بالتعاون بين البلدين في إقامة المسابقات، فإن وزير الطرق القطري سيلتقي قريبا ويناقش مع نظيره في جزيرة كيش كيفية التعاون في هذا المجال.

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