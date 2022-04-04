الخارجية الإيرانية مستعدة لدعم اتحاد الكرة في إجراء المباريات التحضيرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، بحث خلال لقائه رئيس اتحاد الكرة الايراني، ميرشاد ماجدي، اليوم الاثنين، وضع المنتخب الوطني لكرة القدم واستعداداته للمشاركة في مباريات المونديال في قطر.

وأشار أمير عبد اللهيان في هذا اللقاء إلى مكانة الرياضة، وخاصة كرة القدم، بين الشباب والجماهير المحبة للرياضة في البلاد، مؤكدا ضرورة حشد كافة التسهيلات لاعداد المنتخب الوطني لمباريات المونديال في قطر.

وأضاف وزير الخارجية ان: "وزارة الخارجية مستعدة لدعم اتحاد الكرة في إجراء المباريات التحضيرية وتقديم أي مساعدة في نطاق الجهاز الدبلوماسي".

وبدوره شكر ماجدي رئيس اتحاد الكرة الايرانية، وزير الخارجية على اهتمامه الخاصة بامر الرياضة، لا سيما المنتخب الوطني لكرة القدم، وتطلع الى دعم جهاز السياسة الخارجية على صعيد إعداد المنتخب الوطني لكرة القدم.

/انتهى/