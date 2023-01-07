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٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٧:٥٨ م

وزير الرياضة الإيراني يطالب بإجراء تحقيق جاد حول تحريف اسم الخليج الفارسي من قبل رئيس "الفيفا"

وزير الرياضة الإيراني يطالب بإجراء تحقيق جاد حول تحريف اسم الخليج الفارسي من قبل رئيس "الفيفا"

استنكر وزير الرياضة والشباب الايراني، حامد سجادي، تحريف اسم الخليج الفارسي في مسابقات الدول العربية واستخدام اسم مزيف من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ، وطالب بإجراء تحقيق جاد في هذا الموضوع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عقب تحريف الاسم التاريخي للخليج الفارسي خلال مباريات كرة القدم للدول العربية بمنطقة الخليج الفارسي واستخدام اسم مزيف على الصفحة الافتراضية المنسوبة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ادان وزير الرياضة والشباب الإيراني، حامد سجادي، هذا التحريف وطالب اتحاد الكرة باتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع الاحتجاج الرسمي والمتابعة القانونية على جدول الأعمال في أسرع وقت ممكن.

وعين وزير الرياضة والشباب مكتب الشؤون الدولية بوزارة الرياضة والشباب كوكيل خاص للتحقيق والمتابعة في هذه القضية ، بمحورية اتحاد الكرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1929543

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