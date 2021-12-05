سماع دوي انفجارات داخل القاعدة الأمريكية في منطقة التنف بريف حمص الشرقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح "المرصد السوري لحقوق الإنسان": بأن "انفجارين اثنين هزا منطقة الـ 55 الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن ضمن البادية السورية، والتي تتواجد فيها قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي".

ووفقا لمعلومات "المرصد": فإن "طيران مروحيات تابعة للتحالف حلق صباح اليوم في أجواء المنطقة، عقب ذلك هز انفجار أول المنطقة متوسط الشدة، تبعه انفجار آخر عنيف وشديد".

وتابع المرصد": "لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارين، فيما إذا كانا ناجمين عن تدريبات عسكرية للتحالف أو إطلاقها لصواريخ من القاعدة، أم ناجمة عن استهداف للقاعدة".

يذكر أنه في 20 تشرين أول/أوكتوبر، تعرضت قاعدة التنف التي توجد فيها قوات أميركية وبريطانية لقصف صاروخي ما أدى إلى أضرار مادية، من دون معلومات عن خسائر أو إصابات في صفوف عناصر التحالف الموجودين في المنطقة.

وشهدت القاعدة حالة إرباك في صفوف عناصر التحالف الدولي الموجودين في المنطقة، مع تنفيذ عملية إعادة انتشار تخوفاً من موجة قصف جديدة.

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