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٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٤:٠٩ م

روسيا تُطلق قمرا صناعيا عسكريا

روسيا تُطلق قمرا صناعيا عسكريا

تولت وزارة الدفاع الروسية إدارة القمر الصناعي "كوسموس – 2554" الذي أطلقته لحسابها وأدرجته في كاتالوغ الأجسام الفضائية المراد مراقبتها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن ضباط مراقبة الفضاء الكوني باشروا بتحليل المعلومات ومعالجة إحداثيات القمر الصناعي وكل ما يخص بتحليقه في مدار الأرض وفقا لاحتياجات مركز استطلاع الأوضاع الفضائية التابع للقوات الجو – فضائية الروسية.

يذكر أن صاروخ "سويوز-2.1 بي" بالقمر الصناعي العسكري أطلق الساعة 14.20 الخميس 7 أبريل بتوقيت موسكو من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري. وتولى الطاقم القتالي للقوات الجو– فضائية تحضير القمر الصناعي على الأرض وإطلاقه.

المصدر: تاس

/انتهى/

رمز الخبر 1922945
https://ar.mehrnews.com/news/1922945/

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