تدشين 26 سدا بنهاية العام الجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاحد بين وزير الطاقة مع كبار المسؤولين المعنيين بشؤون المياه في البلاد، لاستعراض الاهداف والبرامج المحددة خلال العام الحالي (ينتهي في 20 اذار / مارس 2023).

واكد "محرابيان"، ان وزارة الطاقة قامت خلال الاشهر الاخيرة بتحديد المشاريع ذات الاولوية والتحضير لتنفيذها او استكمالها.

ولفت وزير الطاقة، أن من اهم الاولويات لدى وزارته يعود الى اصلاح هيكلة ادارة المياه في البلاد، وقد اتخذت اجراءات مؤثرة في هذا السياق.

واضاف، ان الحكومة سخّرت طاقاتها لتنفيذ مشروع امداد المياه الى جميع المحافظات، وكي لا تبقى اي قرية محرومة من نعمة المياه بنهاية العام الجاري.

وتطلع وزير الطاقة، بان يتم في اطار هذا المشروع، توصيل المياه الى 16 الف قرية على صعيد البلاد.

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