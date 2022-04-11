مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يجري زيارة إلى صنعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، وصل إلى مطار صنعاء في العاصمة اليمنية، ومن المفترض أن يلتقي الدبلوماسي السويدي مسؤولين من صنعاء.

وقال غروندبرغ: "منذ بداية الهدنة، شهدنا انخفاضاً كبيراً في أعمال العنف. ومع ذلك، هناك تقارير عن بعض الأنشطة العدائية خصوصاً حول مأرب".

ووفقاً لقناة "المسيرة" فأنّ المناقشات ستتركز حول "تثبيت الهدنة الإنسانية، وفتح مطار صنعاء، وإزالة العوائق أمام حركة السفن في ميناء الحديدة غرباً"، فيما قال المبعوث في تغريدة إنّه سيبحث في "تنفيذ وتقوية الهدن وسبل المضي قدماً".

وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء بعدما سلّم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يوم الخميس، السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي.

وفي بداية الشهر الجاري، دخلت الهدنة بين التحالف السعودي وحكومة صنعاء حيّز التنفيذ.

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