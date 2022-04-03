التحالف السعودي يخرق الهدنة في اليمن بعد دخولها حيّز التنفيذ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّد المصدر "استهداف التحالف السعودي بـ3 صواريخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان في جبهة الأجاشر الحدودية مع نجران في محافظة الجوف"، بالإضافة إلى "استهداف طائرات الاستطلاع التابعة للعدوان بقذيفة أحد مواقع الجيش واللجان في البَرْح في محافظة تعز" .

وأضاف: "قوات التحالف السعودي قصفت أيضاً بالمدفعية مواقع الجيش واللجان في منطقة الحماد الحدودية بنجران"، فيما "حلّقت طائرات الاستطلاع التابعة للعدوان في أجواء منطقتي الصوح وعكوان في محافظة صعدة".

يأتي ذلك بعد أن دخلت الهدنة بين التحالف السعودي وحكومة صنعاء، حيّزَ التنفيذ عند الساعة الـ7 من مساء أمس السبت، بالتوقيت المحلي وتوقيت القدس الشريف.

وكان من المقرر أن تتوقف بموجب هذه الهدنة، "كل العمليات العسكرية الهجومية، براً وجواً وبحراً"، بحسب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع أمس السبت، "دخول الهدنة الإنسانية والعسكرية حيز التنفيذ"، مؤكِّداً "الالتزام بالوقف الشامل للعمليات العسكرية، طالما التزم الطرف الآخر بذلك".

/انتهى/