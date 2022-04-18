العاروري يثمن دعم ايران المتواصل للمقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، أكد خلال كلمته بمراسم إحياء يوم الاسير الفلسطيني في بيروت، ان لدينا نفس طويل وسجل عظيم في الصراعات والتضحيات دون ان نتنازل، مشيرا الى ان المسرى بالنسبة لنا شئ تدور حوله جميع المعارك.

وأكد على ان الشعب فلسطين جزء لا يتجزأ من الامة العربية والاسلامية، مضيفاً: "بذلنا جهودا كبيرة لبناء الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة لكننا لم ننجح".

وتابع: مخيم جنين كان رمزا للوحدة الوطنية الحقيقية وقد احتفظ بهذه الروح حتى الان، مشيرا الى ان نحن بحاجة الى بناء الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة للتصدي للاحتلال.

واردف: نحن واثقون من أن شعوب امتنا كلها محور المقاومة الا القليل منها.

وأكد على انه يقف معنا في خط المقاومة اخواننا في حزب الله دون اي تأخر، مضيفاً: "من واجبنا ان نثمن دعم ايران المتواصل للمقاومة والذي تدفع الثمن من اجله".

واشار نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى أن هناك اصطفافات ضد المقاومة في السر وبعضها وصل الى العلن.

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